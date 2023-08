DMI med ny melding: Risiko for lokale skybrud

Tirsdag er der risiko for kraftige regn- og tordenbyger, der kan give lokale skybrud, melder DMI

Mens mandag kan blive den første sommerdag i august, ser tirsdag ud til at blive en våd fornøjelse flere steder i landet.

DMI har netop udsendt en såkaldt risikomelding, der spår kraftige regn- og tordenbyger, der kan give lokale skybrud tirsdag.

Risikomeldingen er gældende fra tirsdag klokken 06 til klokken 14, og det er den sydøstlige del af Danmark, som ser ud til at få et ordentligt regnskyl.

Kan give skybrud

'Andre dele af landet kan også opleve tordenbyger, som dog ikke ventes at blive helt så kraftige,' oplyser DMI.

Før der er tale om skybrud, skal der falde mere end 15 mm regn på 30 minutter.

'Varm luft pumper op over Danmark fra syd, samtidig med at en koldfront nærmer sig fra vest. Denne kombination giver gode betingelser for dannelse af kraftige tordenbyger, der kan give lokale skybrud,' lyder meldingen fra DMI.