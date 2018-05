DMI med ny risikomelding: Her rammer skybrud og torden

Selvom vejret de seneste dage har budt på varme temperaturer og mange timers sol, så kan danskerne se frem til en langt mere våd fredag.

DMI melder nemlig torsdag aften om risiko for skybrud og torden i store dele af landet fredag.

- De meteorologiske betingelser er til stede for, at der kan blive skybrud i morgen. Lokalt vil der være nedbør over store dele af landet, men på Fyn og i det sydlige og vestlige Jylland, vil der være chance for, at der bliver skybrud med mellem 15 og 25 mm regn på 30 minutter. Derudover kan der komme kraftig torden, siger Jesper Eriksen, der er vagthavende meteorolog hos DMI til Ekstra Bladet.

Ifølge meteorologen er det dog for tidligt at sige, hvor voldsomt vejret bliver.

- Vi følger stadig udviklingen, og i morgen tidlig omkring klokken fem vil vi vurdere, om vi skal opgradere risikomeldingen, så det ikke længere blot er en risikomelding, som det er på nuværende tidspunkt, men et varsel.

Badevejr i pinsen: Fem grader varmere end normalt

Temperaturer dykker

DMI spår dog, at fredagen sammen med nedbøren vil byde på væsentligt lavere temperaturer, end hvad der har været på programmet de seneste dage.

Danskere vilde i varmen: Ikke set lignende i 105 år

- Der kommer en anden luftmasse ind over os, og temperaturen vil falde til omkring 15-20 grader. Så det vil ikke blive lige så varmt som de seneste dage. I dag har der jo stort set været sol fra morgen til aften, men sådan kommer det ikke til at være i morgen, hvor der vil komme byger, siger Jesper Eriksen.