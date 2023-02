DMI med opløftende melding

DMI melder om 'fornuftigt' vejr på vej ind over landet, i takt med at danskerne går på vinterferie

Er man glad for at boltre sig udenfor uden sne, så er der godt nyt på vej ind over landet.

Sådan lyder meldingen fra vagthavende meteorolog ved DMI Mette Wagner, frem mod at danskerne går på vinterferie.

- Der passerer lidt regnvejr i dag og tiltagende vind, men det aftager i løbet af lørdag, siger hun til Ekstra Bladet.

Dermed bliver det ganske vist en lidt blæsende start på ferien - men den aftager altså allerede i løbet af lørdag nat. Samme gør sig gældende for regnen, dog er der stadig risiko for regnbyger hist og pist i landet.

Derefter ser det tørt ud resten af weekenden - og også langt ind i næste uge.

Samtidig er der også god mulighed for at få lov at se solen - særligt mandag, onsdag og torsdag, lyder meldingen.

- Dog ikke ligefrem udbredt, men flere steder får man lov at opleve den, fortæller meteorologen.

Temperaturmæssigt sniger vi os op på seks til ti grader i løbet af weekenden - men senere hen på næste uge bliver det gradvist koldere.

Her lyder vurderingen, at temperaturen lander på mellem to og fem grader onsdag/torsdag.