DMI med risikovarsel: Her kan der komme mest

Lørdag kan blive en våd fornøjelse for flere områder i Danmark, melder DMI, der fredag eftermiddag har udsendt et risikovarsel om kraftige regn- og tordenbyger

Ligesom det gode sommervejr har stået på i et stykke tid, ser det muligvis ud til, at enkelte dele af landet kan risikere kraftige regn- og tordenbyger natten til lørdag og lørdag morgen.

Det melder DMI i et risikovarsel fredag eftermiddag.

Men hvor i landet skal man muligvis til at finde regnslag og gummistøvler frem?

Svaret er den sydøstlige del af Danmark.

Ifølge DMI gælder risikovarslingen Langeland, Lolland-Falster, det sydlige Sjælland og den sydøstlige del af Fyn. Ligeledes er der også risiko for tordenbyger på Bornholm fra lørdag morgen og frem til middag.

Sådan et risikovarsel sendes ud, når der er risiko for kraftig regn over 24 millimeter på under seks timer.

DMI oplyser også, at der også er en risiko for lokale skybrud, hvor der falder over 15 millimeter nedbør på en halv time, men sandsynligheden er lille i øjeblikket.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra DMI.