DMI med trist melding: Kraftig regn og tordenbyger

Det er en våd mandag morgen at stå op til for en del danskere.

Og det våde vejr kommer til at præge ugebilledet de kommende dage. Det slår DMI fast over for Ekstra Bladet. Her lyder det, at man især i Jylland skal huske paraplyen, hvis man bevæger sig uden for i morgen- og formiddagstimerne mandag.

Så skal man indstille sig på, at vejret også godt kan vise sig fra ubehagelig side med lokalt kraftig regn og tordenbyger. Sådan lyder det fra vagthavende Anja Bodholdt.

- Det er i tordenbyger, som lige nu ligger i et bælte fra Djursland til syd for Esbjerg. Det bevæger sig langsomt over mod Sjælland hen på eftermiddagen, og det har allerede givet en del millimeter nedbør.

- Der er dog ikke tale om skybrud, men er man under det bælte af byger, vil jeg anbefale, at man husker regntøjet, siger meteorologen.

Våd uge

Efter en våd mandag skal man dog ikke forvente, at sommervejret kommer hurtigt retur. Det bliver til gengæld en våd uge, forklarer Anja Bodholdt.

- I morgen tirsdag er det afhængigt af, hvor du er. I den sydøstlige del af landet kommer der en del er byger, mens resten af landet for lidt sol. Der kommer også lokale byger onsdag, mens torsdag bliver en rigtig våd en af slagsen, siger hun og fortsætter:

- På bagsiden af fronten kommer der fredag flere byger. Det samme gør sig gældende lørdag, før der igen søndag vil falde meget nedbør. Sensommeren er ikke i lige på trapperne, kan man desværre sige.

Ifølge TV2 Vejret kan der falde helt op til syv centimeter regn alene i denne uge, hvor det bliver værst i de sydøstlige egne.

Kigger man lidt længere fremme i tiden, ser det omskiftelige vejr ud til at fortsætte, og der kommer mere 'i samme boldgade', lyder det fra DMI.