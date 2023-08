DMI med varsel: Begynder i aften

Sommerferien lakker for mange mod enden, og er du en af dem, der mandag skal i gang igen, har du her én ting, du ikke skal være ked af.

Du behøver nemlig ikke være bange for, at du skal sidde og kigge ud på solrigt vejr og ærgre dig over, at du i stedet for at ligge på stranden sidder bag skrivebordet.

Vi står nemlig over for en hæsblæsende og våd omgang de kommende døgn, og der bliver ikke meget spændende vejr at drømme sig ud i.

Begynder søndag

Således har DMI udsendt et kategori 1 varsel, der betegnes som voldsomt vejr. Allerede fra søndag klokken 18 bør dem, der bor i det nordlige Sjælland finde regntøjet frem. Her er nemlig varslet kraftig regn og lokale skybrud fra søndag klokken 18 og et døgn frem.

Det fremgår af DMI's hjemmeside.

På resten af Sjælland varsles risiko for kraftig regn og lokale skybrud i samme tidsrum.

For hele Sjælland, Midtjylland og Nordjylland er der udsendt varsel om vindstød af stormstyrke. Varslet gælder fra mandag morgen til tirsdag først på aftenen.

For hele Fyn og den sydlige del af Jylland lyder varslet på risiko for kraftig regn og lokale skybrud fra mandag aften frem til onsdag morgen.

Bor man på Bornholm, skal man allerede søndag formiddag finde det regntætte tøj frem, hvis man skal ud og gå en tur. Her har DMI udsent et kategori 2 varsel om farligt vejr i form af kraftig regn og lokale skybrud frem til mandag klokken 12.