DMI med varsel: Massiv regn på vej

Skal du ud fredag aften, bør du med høj sandsynlighed finde regntøjet frem.

DMI har ikke været tilbageholdende med at love regn fredag aften, og fredag eftermiddag udsendte det meteorologiske institut en risikomelding om skybrud flere steder på Sjælland.

Men fredag aften er der nyt fra DMI, som nu har opjusteret risikomeldingen til et såkaldt kategori 1 varsel om kraftig regn og lokale skybrud.

Hele natten

Varslet gælder hele Sjælland. Det gælder hele Fyn og gælder fra klokken 22 fredag til klokken 9 lørdag morgen.

'DMI forventer mellem 25 og 35 mm regn på seks timer. Der er også risiko for lokale skybrud med mere end 15 mm på 30 minutter,' skriver de på deres hjemmeside.

Den eneste jyske by, hvor varslet er gældende, er Sønderborg.

Dog ser det ikke ud til, at de andre jyske byer kan se sig fri for vådt vejr. Der er nemlig udsendt risikomelding for store dele af Jylland, og kun den vestlige del ser ud til at gå nogenlunde fri.

Ser herunder, om du går fri, eller om du bør finde paraplyen frem.