DMI melder: Her kan der komme skybrud

Hvis man har planer om, at man skal ud og give den gas fredag aften, er det en god idé at huske en paraply

Så er der vådt nyt til danskerne.

Allerede fredag morgen oplyste DMI, at fredag ville blive en sjappet fornøjelse. Og nu har vejrtjenesten udsendt en såkaldt risikomelding, som spår, at der på det meste af Sjælland og Lolland-Falster er mulighed for kraftig regn og lokale skybrud.

Risikomeldingen er gældende fra fredag aften klokken 22 til lørdag morgen klokken 07.

'Der er risiko for kraftig regn, lokalt mellem 25 og 35 mm på seks timer. Der er også risiko for lokale skybrud med mere end 15 mm på 30 minutter,' oplyser DMI.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Blandet weekendvejr

Da Ekstra Bladet talte med vagthavende meteorolog hos DMI Mette Zhang fredag morgen, lød meldingen, at der også lørdag vil komme en del byger.

- De kan være kraftige og med torden, men det er lige nu svært at fastslå, hvor i landet det bliver værst, sagde hun.

Søndag er der dog mere vished om. Det skulle blive en dag med nogen sol til hele landet og kun enkelte byger. Til gengæld ser Bornholm ud til at få det ret overskyet, oplyste meteorologen.