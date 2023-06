DMI: Mere regnvejr på vej

Fredag åbnede himlen sig endelig efter flere ugers tørke til stor glæde for landmænd og haveejere.

DMI varslede endda lokale skybrud de fleste steder i landet, og i weekenden kan vi se frem til lignende vejr.

Det fortæller vagthavende meteorolog hos DMI Mette Wagner til Ekstra Bladet.

Selvom DMI ikke har varslet skybrud for weekenden endnu, vil der stadig komme lokale byger.

- I løbet af dagen stiger temperaturen, og når den når 25 grader, kan det godt danne skyer og det kan give byger, der kan være kraftige og give torden, siger hun.

Flere skyer på vej

Det er især Sjælland og Jylland, der kan forvente byger i løbet af lørdagen.

- Måske kan Nordjylland slippe. Men generelt kan bygerne kan byde på enkelte dryp eller mere kraftig nedbør.

Det er svært for Mette Wagner at spå om, præcis hvilke steder, der vil få regn, når der er tale om byger.

- Det er ligesom, når man koger vand. Man kan ikke forudse, hvor den første boble kommer.

Søndag vil det meste af landet vågne op til flere skyer på himlen - især Nordjylland kan se frem til en dag uden meget sol.

De sydvestlige egne og Fyn vil være være de første steder, hvor solen igen titter frem i løbet af søndag.

Holder øje med skybrud

Mette Wagner fortæller, at de inde hos DMI holder et vågent øje med bygerne lige nu for at se, om de skal varsle skybrud.

- Fredag blev der registreret to skybrud omkring Slagelse, fortæller hun.

Og til sidst har den vagthavende meteorolog en opfordring til folk, der gerne vil beskytte sig mod regnen:

- Drop paraplyen, når der er risiko for tordenvejr, og find i stedet et regnslag frem. Og i værste fald tørrer man hurtigt.