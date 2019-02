DMI: Milde temperaturer i vente

Februar har indtil videre ikke været helt så vinterlig, som man kunne forvente. DMI giver dig her en prognose for resten af måneden

Vinteren har endnu ikke helt ramt os i Danmark, hvor vi har haft milde temperaturer og begrænset hvid nedbør.

Resten af februar kommer efter alt at dømme heller ikke til at være præget af minusgrader og snestorme. Faktisk bliver det endnu lunere i luften.

Det forklarer Steen Hermansen fra DMI.

- På onsdag, torsdag og fredag kan vi få temperaturen til at snige sig helt op på 7-8 grader.

Den knapt så vinterlige vinter kommer også bag på de kloge hoveder hos DMI, indrømmer en ærlig Steen Hermansen.

- Hvis du havde spurgt mig for et par uger siden, for nu at lægge kortene på bordet, havde jeg nok troet, at det blev lidt mere vinterligt, end det vi har set, siger Steen Hermansen og fortsætter:

- Vi havde jo regnet med, at vinden havde været lidt længere tid rundt i det østlige hjørne og givet os noget kælkevejr.

Spurgt om, hvorvidt der er tale om efterårsvejr i februar, svarer Steen Hermansen:

- Ja, det er også rigtigt. Når vi kigger lidt frem i prognoserne, så er der noget, der tyder på, at når vi når hen her sidst på februar, skal vi til at have besøg af lidt kraftigere lavtryk med lidt blæst og lidt regn i.

Sådan bliver vejret i vinterferien

Vinterferien er for mange danskeres vedkommende lige om hjørnet, men der er ingen grund til at tage det helt tykke vintertøj på.

Ifølge DMI bliver det nemlig en mild ferieuge med gode muligheder for sol.

- Jeg vil foreslå, at man udnytter mandagen og måske noget af tirsdagen til at komme ud og få noget sollys og noget frisk luft. Det er der, det tegner bedst. Der får vi en temperatur på 3 til 6 grader og godt med solskin de fleste steder, siger Steen Hermansen.