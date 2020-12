DMI: Mulighed for hvid jul

For børn og barnlige sjæle er et af de højeste ønsker hvert år til jul, at det grå og kedelige vejr kan blive skiftet ud med et hvidt, sneklædt landskab.

Hvid jul hører dog til de absolutte sjældenheder, så det er mere reglen end undtagelsen, at juleaften byder på gråvejr, regn og blæst frem for sne.

Vintervejret må vente trods koldere temperaturer denne uge

Men julen anno 2020 kan vise sig at ændre på den tendens.

I hvert fald antyder DMI i deres seneste månedsprognose, at vejret omkring juleaften kan arte sig på en måde, så der alligevel bliver hvid jul.

Ifølge DMI vil et højtryk nemlig dominere i et større område nord for Danmark i ugen fra 21. til 27. december.

'Det vil betyde mindre vind, og det øger chancen for en periode med koldere vejr og måske endda hvid nedbør over Danmark i løbet af ugen,' skriver langtidsmeteorolog Lisette Grenbom i prognosen.

Hun skriver dog, at det endnu er uvist, om nedbøren i ugen vil faldet som sne, slud eller finregn, og om den eventuelle sne bliver liggende, da det afhænger af vindens retning.

Tre scenarier

Således vil en sydøstlig strømning give skyer og finregn, mens en øst- og nordøstlig strømning kan give slud eller snebyger fra Østersøen. En nordlig strømning af kold luft kan give snebyger over Kattegat, som vil trække ned over Fyn og Sjælland, mens Jylland får mere tør luft. De potentielle byger fra Kattegat kan give store, dalende fnug, dog formentlig ret lokalt, lyder det i udsigten.

Dagstemperaturen i løbet af ugen forventes at ligger mellem nul og syv graders varme, mens temperaturen om natten vil ligge mellem minus fem og fem graders varme.

DMI understreger, at prognosen er forbundet med store usikekrheder, men det tyder på, at ugen vil byde på temperaturer omkring det normale og med lidt mindre nedbør end normalt. Til gengæld forventes der 'større mulighed for hvide indslag i nedbøren end normalt for december'.