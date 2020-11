DMI: Mulighed for sne i dag

Torsdag kan man opleve hvidt nedbør enkelte steder i landet.

Men man må vente til i aften. Det skriver DMI i sin vejrudsigt for torsdagen.

Først skal vi lige igennem en dag med skyer, regn og voldsom blæst.

Her vil man også opleve, at temperaturen falder en del, og at vejret derfor vil føles markant koldere.

Men så kan man til gengæld være heldig og opleve 'vinterligt nedbør' ud på aftenen, lyder det fra DMI.

'I aften og i nat enkelte byger, der måske kan være med vinterligt nedbør, men ellers til dels klart. Temperaturen falder til mellem frysepunktet og fem graders varme'.

Ifølge TV2 vil det være i form af tøsne, der kun lægger sig kortvarigt.

Kraftig vind

I løbet af dagstimerne torsdag skal man holde på hat og briller, hvis man bevæger sig udenfor - især langs vestkysten i Jylland.

Her er der nemlig risiko for vindstød af stormstyrke.

Det fik sent tirsdag aften DMI til at udsende et varsel.

Meteorolog Lars Henriksen forklarer:

'I første omgang får vi lavtrykket at føle torsdag, når hård vind til hård kuling og kraftige vindstød fejer henover landet vestfra. Stedvis kan der forekomme vindstød af stormstyrke, og mod nordvest kan middelvinden en overgang nå op på stormende kuling med vindstød op til stærk storm'.