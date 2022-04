DMI: Nu bliver det 20 grader

Find badetøjet frem. Køb ind til kulørte drinks. Få styr på din tan-taktik.

Solen er på vej, og den bliver dejlig varm - men først i næste uge.

- Hvis prognosen holder, så ser det ud til, at vi kan nå 20 grader tirsdag og onsdag i næste uge, siger Erik Hansen, meteorolog ved DMI til Ekstra Bladet.

I weekenden kommer vi til at se et-cifrede temperaturer, men allerede mandag kan danskerne se frem til varmere vejr.

- Mandag stiger temperaturen, men det bliver med en del skyer, siger Erik Hansen.

Bider sig ikke fast

Selvom vi kigger mod varmere tider, så ser det ikke ud til at være vedholdende i første omgang.

- Det ser ikke ud til at være noget, som kommer til at bide sig fast, men omvendt kommer det heller ikke til at blive lige så koldt igen. Vi forventer, at forårsvejret begynder at vise sig mere fremadrettet, siger Erik Hansen.