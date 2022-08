DMI: Nu kommer hedebølgen

I weekenden bliver det varmt. Meget varmt.

Så kort kan det faktisk siges, lyder det fra vagthavende ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Anja Bodholdt.

Her varsler de vejrkyndige hedebølge og stort set ingen skyer lørdag og søndag.

- Vi går tre varme dage i møde med masser af sol og temperaturer op mellem 25 og 30 grader. Lørdag måske op til 32 grader, siger Anja Bodholdt.

Varmest bliver det i Sønderjylland.

Søger man det svaleste sted i kongeriget, anbefaler Anja Bodholdt, at man bevæger sig mod en østvendt kyst. Den smule vind, der trods alt er, kommer nemlig fra østlig retning.

- Der vil heller ikke være særlig meget vind. Den vil være svag til jævn og komme fra østlig retning, siger hun.

Det betyder for mange danskere ægte sommervejr med fuld plus på solen, ture til stranden og udeliv til langt ud til aftenen, hvor selv sommernatten bliver lun.

Pas på ild

Og varmen kommer sydfra.

- Det er varme, som ligger længere nede på kontinentet, der trækker op over Danmark de kommende dag, siger Anja Bodholdt.

Dermed er der altså godt nyt til de, der har planer om at gæste Copenhagen Pride i København, der finder sted i weekenden.

På markerne bliver der høstet på højtryk i varmen. Høsten skal nemlig nå i hus, fordi den kommende uge byder på regn ifølge vejrudsigterne.

På den anden side af søndag vil temperaturerne stadigvæk være høje. Der er dog udsigt til lidt mere ustadigt vejr, som prognoserne ser ud nu, lyder det fra Anja Bodholdt.

I forbindelse med hedebølgen i weekenden advarer DMI om brandfarer, især hvis grillen skal tændes.

DMI opfordrer derfor til at tjekke, om det nogle steder kan være ulovligt at tænde grillen på grund af tørke. På hjemmesiden brandfare.dk kan man læse meget mere. Her er også listet en række gode råd til sikker optænding af grill.