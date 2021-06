DMI: Nu kommer regnen

Den danske sommer anno 2021 har foreløbig hovedsageligt vist sig fra sin bedste side, især hvis man bor i den østlige del af landet og er tilhænger af sol og tørt vejr.

Men med overgangen til juli måned ser det samtidig ud til, at vejret også vil vise, hvad den danske sommer ellers kan byde på.

De kommende dage vil det således være en god idé at tage en paraply med sig, når man skal på tur, da hele landet kan se frem til at få regn fra tid til anden.

I første omgang er det dog i løbet af tirsdagen primært sønderjyderne, der kan få våde sko, lyder det fra DMI.

- Måske kommer der også lidt på Fyn og Lolland-Falster i dagtimerne, men det er ikke de store mængder i dag, siger vagthavende meteorolog Klaus Larsen til Ekstra Bladet.

Regnfuld onsdag

Han fortæller, at der er dannet en front over Tyskland, som langsomt bevæger sig op mod Danmark.

- Det er især i morgen, onsdag, at der vil komme noget mere regn op over landet. Og det ser ud til, at det især er de østlige og sydlige egne, der vil så for skud, siger Klaus Larsen.

Han fortæller, at den nordlige del af Jylland kan slippe helt tørskoet igennem onsdagen, men resten af landet vil formentlig få regn i et eller andet omfang.

- Der bliver ikke tale om heldagsregn, men det bliver spredte byger, som også kan være med torden, så det kan til tider være med høj intensitet. Så vi kan godt komme op på omkring 20 mm, lyder det fra meteorologen.

Klassisk dansk sommer

Onsdagens regnvejr varsler nye tider for vejret, som nu går ind i en mere ustadig periode, hvor man kan forvente regn af og til, men hvor der også kan være mere tørre perioder.

- Det bliver mere klassisk dansk sommervejr, lyder det fra meteorologen.

Temperaturen holder sig dog relativt høj, og den vil på de fleste dage ligge med en maksimumtemperatur over 20 grader.