DMI: Nu rammer uvejret

Det bliver en særdeles våd dag, hvor det er en god ide at pakke havehynderne væk igen, lyder det fra DMI

Søndag morgen ved ottetiden går det løs over store dele af Jylland og Fyn.

Her har DMI nemlig udsendt varsel om kraftig regn, torden og skybrud. Varslet gælder frem til klokken 15 søndag eftermiddag.

DMI forventer, at der kan falde 'mere end 24 millimeter kraftig regn' i perioden og ligeledes opstå skybrud, hvor der kan falde 15 millimeter på en halv time.

Derfor bliver det nok ikke til endnu en dag i haven for de fleste danskere, lyder det fra vejrtjenesten, der i et tweet kommer med en opfordring:

'Nu er det med at være klar til at tage havehynder og hængekøjer ind', skriver den vagthavende meteorolog.

Rammer hele landet

Søndag morgen vil den kraftige regn ramme Sydvestjylland. Omkring middag vil regnen bevæge sig længere øst på, og søndag eftermiddag vil den nå hovedstadsområdet.

- De enkelte steder varer det ikke så længe - højest et par timer, og så klarer det lidt op igen, fortæller Frank Nielsen.

Bornholm kan ligeledes blive ramt af det kraftige nedbør, men det vil først ske søndag aften, fortæller han videre.

Der er dog stadig mulighed for at nyde solen søndag.

- Hvis man står lidt tidligt op i morgen, så kan man i den nordlige og østlige del af landet starte med at have en morgenstund med sol, siger Frank Nielsen og understreger samtidig, at prognosen er forbundet med en vis usikkerhed.

Lys fra et lyn set fra Vordingborg mod nord natten til søndag. Foto: Per Rasmussen

