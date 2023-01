DMI: Nu vender det

Mens begyndelsen af januar har været usædvanlig våd, byder de kommende uger på køligere og mere tørt vejr.

Det betyder dog ikke, at nedbøren bliver pist væk den næste måned, hvor der samtidig er mulighed for, at 'hvide fnug' kan melde deres ankomst.

Sådan lyder meldingen i den seneste månedsprognose fra DMI.

Sne på vej?

I begyndelsen af næste uge vil himlen være skyet, mens byger og nedbør også ser ud til at præge vejret. Nedbøren vil falde som regn, slud eller våd sne.

Dog er der en chance for, at det kan klare op med nogen sol.

Allerede halvvejs i ugens løb ventes et nyt lavtryk, som kan medføre køligere luft og blæst, alt efter hvilken bane lavtrykket tager. Samtidig kan det føre til enten regn eller det, som DMI kalder 'vinterlig nedbør'.

Sidst på ugen vil vejret være mest tørt og roligt - med mulighed for at solen titter frem.

Det tørre og rolige vejr ser ud til at forsætte ind i uge 4. Her vil vejret formentlig holde tørt i flere dage, dog med risiko for en smule nedbør.

Generelt vil der være mindre vind, og til tider kan der komme sol.

Uenige prognoser

I uge 5 er det noget mere uklart, hvilken drejning det danske vejr vil tage.

'Prognoserne er ikke enige, hvad angår første uge i februar,' lyder det i månedsprognosen.

Selvom det er usikkert, er det i skrivende stund mest sandsynligt, at ugen bliver lidt køligere og med noget mindre nedbør.

Uge 6 ser ud til at byde på koldt, men overvejende tørt vejr.

'Der er dog også noget, der tyder på, at lavtryk fra Nordatlanten efterhånden vil nærme sig fra vestlige retninger med mildere vejr og flere fronter med regn og blæst til følge,' lyder meldingen fra DMI.