DMI: Nu vender vejret for alvor

Temperaturen stiger, og det bliver 'hot, hot, hot.'

Eller i hvert fald bliver det mindre koldt, koldt, koldt.

Søndag lyder meldingen fra DMI, at der er et mindre vejrskifte på vej, og det betyder farvel til våde veje og kolde ører og goddag til tørre tider og endda chance for en smule solskin.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Andy Ahumada til Ekstra Bladet søndag aften.

- Vi kan se frem til en lidt mere end tør periode, og der er chance for sol i morgen. Det er dog endnu svært at sige, hvor meget der kommer, lyder det fra DMI.

Slut med nattefrost

Der går endnu et par dage, får de lunere temperaturer sætter ind, og morgenerne kan endnu være præget af glatte veje. Men så betyder det også farvel til nattefrosten.

- Vi får dagstemperaturer op til fem grader. Der kommer stadig til at være nattefrost i starten af ugen, men herefter bliver det mildere, og vi får temperaturer omkring 6-7 grader i løbet af dagen. Og her stopper nattefrosten også, siger meteorologen.

Selvom det overvejende kommer til at være tørt på tværs af landet, er der dog en lille risiko for, at det kommer til at dryppe i det vestlige.

- Der er risiko for små mængder nedbør med regn, men altså ikke sne, som vi har set i løbet af denne uge, siger Andy Ahumada.

Selvom det endnu er for tidligt at sige, vurderer DMI, at vi tidligst vil få rigtig nedbør at se igen omkring mandag og tirsdag i næste uge igen.