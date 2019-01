DMI: Nyt stormvejr på vej mod Danmark

Endnu et blæsevejr ser ud til at ramme Danmark. Lokalt kan der opleves vindstød af stormstyrke

Det er knap en uge siden, at Danmark blev ramt af et voldsomt stormvejr, og nu tyder ny prognose fra DMI på, at et blæsevejr igen vil ramme landet i denne uge.

- Der vil nærme sig et lavtryk mandag aften, som kommer nordvest fra Færørene. Den vil bringe både regn og blæst med sig, siger vagthavende meteorolog ved DMI Bolette Brødsgaard.

Men regn og lidt blæst er ikke det eneste, som lavtrykket vil byde på.

- Efter lavtrykket har passeret Danmark, vil vi tirsdag opleve en nordenvind. Den vil skabe frisk vind til kuling. Særligt i Nordjylland vil der komme hård kuling og vindstød af stormstyrke, siger hun.

Nordjyderne er dog ikke de eneste der bliver påvirket af nordenvinden.

- Vi risikerer højst sandsynligt, at Storebæltsbroen vil lukke ned tirsdag. Det skyldes, at nordenvinden vil bevæge sig ned gennem Kattegat, Storebælt og Øresund. Nu er det jo ikke mig, der afgører den slags, men jeg kan næppe forestille mig, at den vil holdes åbent, fortæller Bolette Brødsgaard.

Selvom DMI gør sit bedste for at spå om fremtidens vejr, er det ifølge meteorolog endnu for tidligt at sige noget om, i hvor høj grad blæsevejret vil påvirke vandstanden.

- Jeg vil ikke udelukke, at vandstanden vil blive påvirket, men det er endnu for tidligt at sige i hvor høj grad. Det er muligt, at der kan komme forhøjet vandstand på Nordfyn og det nordlige Sjælland.

Hvis man taber pusten en smule ved tanken om det kommende blæsevejr, kan du lune dig med, at blæsevejret også vil holde temperaturen lidt oppe.

- Tempeturen i starten af næste uge vil ligge forholdsvist varmt, al den blæst holder temperaturen oppe. Selv om natten vil vi kunne opleve op til syv grader om natten lokalt, siger DMI's vagthavende.