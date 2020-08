DMI: Nyt uvejr på vej

Der er endnu en gang risiko for skybrud, når et nyt regnvejr rammer landet fredag

Efter en særdeles varm start på august, har det regnvåde vejr for alvor fået taget på Danmark.

De seneste dage har forskellige dele af landet stået for tur, når det har stået ned i stænger fra oven, og fredag bliver tilsyneladende heller ikke nogen undtagelse i den tendens.

Således har DMI nok en gang udsendt en risikomelding om, at landet potentielt kan blive ramt af skybrud.

Risiko i hele landet

Denne gang er det hele landet, der står for skud i løbet af fredagen. Mens det for Nordjyllands vedkommende er fra klokken 20 fredag aften, der er fare for de voldsomme regnmængder, er det i resten af landet mellem klokken 15 og 22, man risikerer at blive mødt med skybrud.

'Et lavtryk ligger i øjeblikket over De Britiske Øer, men vil i løbet af natten bevæge sig op til den sydlige del af Nordsøen og i den forbindelse vil et område med regn og byger trække op over Danmark i løbet af fredagen,' lyder det fra meteorolog Anja Bodholdt på DMI's varslingsside.

Kriteriet for skybrud er, at der falder mere end 15 millimeter regn på en halv time. Ifølge DMI er der risiko for, at der kan falde mellem 15 og 25 millimeter på en halv time i forbindelse med fredagens regnvejr.

DMI advarer samtidig om, at skybruddene kan være ledsaget af tordenvejr.