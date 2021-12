DMI: 'Øv for en onsdag'

'Øv for en onsdag'

Sådan starter onsdagsvejret ifølge vagthavende meteorolog ved DMI Bolette Brødsgaard.

For dagen starter ud med regn, sne og blæst i store dele af landet, og det kommer til at ramme resten af landet inden længe, lyder det fra meteorologen.

- Der er begyndt at falde tøsne, slud og regn i det jyske, og det breder sig nu til Fyn og det vestlige Sjælland lige nu. Så lige nu mangler vi bare det nordlige Jylland og resten af Sjælland, siger Bolette Brødsgaard til Ekstra Bladet.

Nordjylland: Tøsne hele dagen

Men når sneen så endelig rammer det nordlige Jylland, kan nordjyderne godt se frem til en hel dag med sne.

- I den nordlige halvdel vil der komme en hel del tøsne hele dagen, og det kommer ikke gå over i regn, lyder det fra Bolette Brødsgaard.

I resten af landet bliver det dog ikke tilfældet.

- Her i formiddag vil sneen gå over i regn i Sønderjylland, så på Fyn og Lolland-Falster, og så senere på eftermiddagen på Sjælland og i Københavnsområdet.

- Det bliver som sagt ved som sne og tøsne i den nordlige del af Jylland, og for Aarhus vedkommende kommer de til at ligge lige på vippen, om de får sne eller regn, siger Bolette Brødsgaard.

I løbet af natten og torsdag morgen trækker nedbøren væk mod øst, og giver Jylland en stjerneklar nat, lyder meldingen.

Kan give trafikale problemer

Den hvide nedbør vil give plørede og glatte veje og kan give trafikale problemer.

Derfor er opfordringen fra meteorologen, at man holder øje med vejret, hvis man skal ud i dag.

- Det er svært at få saltet, fordi regn og sne bare bliver ved med at falde i så store mængder i dele af Jylland og Sjælland, at saltet bare bliver skyllet væk og bliver smattet, pløret og glat, siger Bolette Brødsgaard og understreger, at forholdene nok godt kan overraske trafikanter her til morgen.H

Samme melding kommer fra Midt - og Vestjyllands Politi på Twitter:

'Det sner, og det er glat, så kør forsigtet. Der saltes i hele politikredsen'