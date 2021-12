DMI om hvid jul: Her er der størst chance

Kommer den hvide jul endelig?

Hvis du har gået og håbet på at kunne vågne op til et hvidt snelag udenfor dit vindue, så bliver du muligvis skuffet.

For ifølge vagthavende meteorolog ved DMI Steen Hermansen kommer den landsdækkende hvide jul nok ikke til at gå i opfyldelse i år, selvom prognoserne stadig er usikre.

- Regionale og lokale hvide jule kan dog stadig ikke helt udelukkes, men jeg tror nok, det bliver meget svært at få den sydlige del af landet iklædt noget hvidt sne. Det bliver nok i stedet en halv-våd omgang frem til første halvdel af juleaftensdag siger, vagthavende meteorolog ved DMI Steen Hermansen til Ekstra Bladet.

Sne i det nordlige

Men bor du i de nordlige dele af landet, er der måske stadig håb for en hvid jul, som du husker fra de gode gamle dage - dog bare med væsentligt mindre mængder.

- Der, hvor det er mest sandsynligt, at nedbøren kan falde som sne, er nok ret nordligt i landet. Hvis jeg skal give mit bedste estimat nu, så er det nord fra Thyborøn hen over Djursland til Nordøstsjælland. Der har man de bedste chancer, for at der kan falde nogle centimeter sne, siger Steen Hermansen.

- Men jeg tror ikke, det er i så store mængder, som nogle modeller har givet udtryk for, altså de 15 centimeter, det virker meget usandsynligt. De største mængder, hvis det altså overhovedet kommer, bliver nok mellem 2-5 centimeter, uddyber han.

Ifølge meteorologen kan det dog ikke helt udelukkes, at der muligvis kan falde en smule sne i den centrale del af landet også, men den landsdækkende hvide jul ser altså ikke ud til at gå i opfyldelse i år, lyder meldingen.

Våd jul i det sydlige

Det bliver nok temmelig begrænset, hvad der måtte komme af hvidt nedbør i det sydlige, fortæller Steen Hermansen.

- Det vil nok være en våd juleaftensdag, som vi kan se frem til i første omgang, hvor et lavtryk skal tage turen henover den sydlige del af landet. Meget af den nedbør vil nok falde som regn eller slud, siger han.

- Går vi lidt længere nord på i landet - og det er den grænse, der stadig er lidt uvished omkring - så kan det som sagt stadig falde som tøsne og måske også som sne.