DMI om hvid jul: Så lille er chancen

Danmark har ikke haft en landsdækkende hvid jul siden 2010, og med mindre end to uger til juleaften er sandsynligheden for, at vi får den i år, forsvindende lille

Sne er for mange kendetegnet på jul, men igen i år kommer vi til at se langt efter den klassiske hvide jul, lyder meldingen fra DMI.

- Vi må nok desværre kigge mest i de skrevne juleeventyr efter den her hvide jul, konstaterer meteorolog Steen Hermansen.

- Uge 52, hvor vi jo har juleaften, der er vi nok nede på et par procent sandsynlighed for en hvid jul.

December har indtil nu været en relativt mild måned, og der er ikke meget, der tyder på, at vejrsituationen vil ændre sig synderligt i de kommende to uger.

- Det, der sker i uge 52 - uden at gå for meget i detaljer - er næsten den samme vejrsituation.

- Der er et højtryk, som ligger lige sydøst og øst for os, som godt kan sende lidt mere tør luft ind, så vi kan godt få lidt opklaring og lidt faldende temperaturer.

- Men så har vi altså stadig fronter vestfra, som i kortere eller længere perioder i hvert fald vil opretholde den her relativt lune luft, forklarer Steen Hermansen.

'Noget helt specielt' kan ændre prognosen

De milde temperaturer gør, at der skal noget helt særligt til, hvis prognoserne for et snedækket Danmark skal kunne ændre sig.

- Vi er nok ude i et temperaturleje juleaftensdag på mellem tre og seks grader.

- Den generelle vejrtype bliver mild, og der skal ske noget helt specielt vejrmæssigt, for at vi kan få den her hvide jul, lyder det fra meteorologen.

- Det kunne for eksempel være en situation, hvor kold luft på bagsiden af et lavtryk, får lov at strømme ned fra Norge over Danmark, og det så i givet fald kunne udløse nogle snebyger, som visse heldige personer kan få glæde af.

Kysterne kan være heldige

For at der skal være tale om en decideret hvid jul, kræver det, at 90% af landet er klædt i hvidt. Det vurderer Steen Hermansen er meget usandsynligt.

Han vil dog ikke udelukke, at der i enkelte dele af landet kan falde lidt sne til jul.

- Nu er Danmark jo et ganske varieret kystland, og eftersom den her kolde luft vil have en tendens til at udløse eventuelle snebyger lidt blandet rundt omkring, så vil det nok især være nordøst og nordvendte kyster, der kunne være heldige, hvis der skulle komme snedrys.

- Det er ikke helt umuligt, at vi ser fnug i luften den 24., men det er ikke noget, som vil kunne lægge sig i større mængder, det føler jeg mig desværre overbevist om, lyder det fra Steen Hermansen.

