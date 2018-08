DMI om i nat og i morgen: Her bliver det rigtig ubehageligt varmt

Temperaturen risikerer ikke at komme under 23 grader i nat på Lolland og Falster. I morgen stiger temperaturen samme sted og på Midtsjælland til op til 35 grader

DMI's vagthavende meteorolog Mette Wagner er ikke et sekund i tvivl, når hun fortolker de allerseneste vejrprognoser, som DMI og en række internationale samarbejdspartnere har lavet tirsdag sidst på aftenen.

- Det bliver rigtig ubehageligt varmt, siger hun til Ekstra Bladet.

Mette Wagner taler ikke blot om morgendagens vejr, som risikerer at blive den varmeste dag siden 1992. Hun taler også om nattens temperaturer, som de fleste steder ikke kommer under 20 grader.

Kort før klokken 23, kan hun se på tal fra en vejrstation på Lolland, at temperaturen er 24,7 grader. Her forventer Mette Wagner ikke, at temperaturen når under 23 grader i nat.

- Det er lige lovlig lunt, synes jeg. Vi skal nok få en tropenat, siger hun.

TV2 Vejret taler om, at den varmeste registrerede nattetemperatur hidtil er 23 grader. Altså vil vi i givet fald tangere rekorden, hvis DMI's prognose holder.

Det bliver ulideligt varmt både i nat og onsdag, melder DMI. Foto: Jens Dresling

I en hel uge har der været gisnet om, hvorvidt onsdag bliver den varmeste dag nogensinde i Danmark. Det bliver det ikke, siger Mette Wagner. De 36,4 grader, som blev målt en hed augustdag i 1975 bliver ikke slået. Men vi kommer deropad.

- Vi forventer op til 32 grader på Sjælland og på Lolland-Falster. Lokalt op til mellem 33 og 35 grader, siger Mette Wagner.

Og det vil være første gang siden 1992, at termometeret i givet fald når så højt.

Blot 8 somre ud af de seneste 140 har der været en eller flere dage med temperaturer på 35 grader. Så det er usædvanligt.

Også på Bornholm, Nordfyn og i Østjylland forventer DMI temperaturer på 30 grader eller mere. Men i det vestlige Jylland ud mod kysterne kommer man formentlig ikke meget højere op end 20-25 grader.

Også natten til torsdag vil blive lun, men så vil det til gengæld være slut med det varme vejr.

Torsdagen starter med nogen eller en del sol. Men i løbet af dagen kommer et frontsystem ind over landet. Det vil give nogen regn og torden i de sydvestlige egne. Temperaturerne vil ligge mellem 22 og 27 grader.

Det bliver blæsende natten til fredag med vindstød op til stormstyrke. Først på dagen vil det være skyet - især i Jylland. Senere klarer det mere op. Men der vil komme enkelte byger hist og her.

Fredag vil temperaturmæssigt lægge sig mellem 18 og 23 grader.

Lørdag bliver gummistøvlevejr. Med spredte byger og torden. Og temperaturen vil ikke komme højere end 16 til 20 grader.