DMI om uge 29: En mere behagelig varme i vente

Hvilke vejrforhold kan danskerne forvente at gå på ferie til i næste uge? Vi kan godt afsløre, at nætterne ikke bliver ligeså uudholdelige

I de forgangne dage har det ikke været svært at holde på varmen.

Faktisk har det været en udfordring at slippe af med den - også selvom det har været nat.

Men der er gode tegn på, at det ikke bliver ligeså uudholdeligt i næste uge, hvor mange danskere for alvor tager hul på sommerferien.

Ekstra Bladet har talt med Marianne Patzer, der er vagthavende meteorolog ved DMI, og ifølge hende kan vi se frem til 'en mere behagelig varme'.

- Tendensen for det næste stykke tid er stadig sommerlig, men vi får det ikke nært så varmt og fugtigt, som vi har haft det her torsdag og fredag, siger hun.

Søndag: Trist for haveejere

Det bliver en søndag, hvor du sagtens stadig kan nyde det gode sommervejr. For varmen fra lørdag går ingen steder. Men der er muligvis dårligt nyt til tørstige haveejere.

- Det bliver lidt køligere, og der kommer lidt flere skyer på himlen. Muligvis også et lavere UV-index, siger vagthavende meteolog ved DMI Marianne Patzer.

- Men det bliver tørt.

Så er du haveejer og sukker efter vand, er det altså ikke i morgen, at du skal sætte dine forhåbninger alt for højt, lyder det fra meteorologen.

Derudover kommer der en frisk vind fra nordvest.

Uge 29: En lille smule regn?

I løbet af uge 29 tegner der sig generelt et billede af, at Danmark bliver et dejligt sted at holde sin sommerferie, hvor Bornholm og Nordjylland vil få mest sol, og Sønderjylland vil få flest skyer. Men der vil stadig være sol og skyer alle steder,

- Mandag ser fin ud med sol og 22-23 grader over hele landet. Der er lidt vind, men ikke så meget som om søndagen, siger Marianne Patzer.

Der vil komme flere skyer tirsdag, og der kan muligvis også komme lidt regn, lyder det fra Marianne Patzer.

- Men det er virkelig ikke meget. Det er nok mere et skifte i luftmassen, man kan mærke, siger hun.

Onsdagen og torsdag bliver nok ugens varmeste dage med temperaturer på omkring 25 grader.

Lidt køligere ser det dog ud i weekenden, hvor prognoserne muligvis peger på lidt regn.

- Prognoserne siger ja til regn, men min mavefornemmelse siger nej. Det kan sagtens ændre sig, når man kigger 10 dage frem, siger Marianne Patzer.

Det generelle billede for badevandet er mellem 18 til 22 grader, og det vil det være i hele ugen.

- Nattens temperaturer ser pænere ud

I forhold til temperaturen om natten kommer det ikke til at være ligeså slemt, som det ellers har været i denne uge.

- Der har været ekstremt varmt om natten. Det kommer til at se pænere ud. Vi får nok temperaturer helt ned på de 15 grader om natten. Måske endda lidt køligere mandag og tirsdag. siger Marianne Patzer.

- Temperaturen er faldet et par grader, mens luftfugtigheden også er faldet markant. Det gør en verden til forskel.