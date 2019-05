DMI: Op mod 20 grader i vente

En kold men solrig morgen var hvad de fleste danskere vågnede op til denne mandag. Senere på ugen kan vi nå 20 grader, men først skal vi igennem et par kolde dage.

- Vi har tre sådan lidt kølige men flotte dage på programmet her mandag, tirsdag og onsdag. I dag var vi ganske rigtig nede på frysepunktet flere steder til morgen, og ellers kravler temperaturen langsomt opad nu, og vi kommer op på ti til 13 grader, fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, Erik Hansen.

Nogen steder i landet kan man i løbet af eftermiddagen opleve kortvarige byger, oplyser meteorologen videre.

Så stiger temperaturerne

Der er dog allerede i de kommende dage håb forude for de, der længes efter at kunne hænge vinterfrakken bagerst i skabet.

- I morgen kravler temperaturen yderligere et par grader op, og vi kan komme op på omkring de 15 grader. Og den smule vind, vi har i dag, den kommer faktisk til at aftage, lyder det fra Erik Hansen.

- Tirsdag og onsdag får vi igen en del sol og det bliver tørt, og så bliver der mindre vind, så de kommer faktisk til at føles ganske dejlige de her dage, omend det stadigvæk er med nogle kølige temperaturer, når man tænker på, at vi er i slutningen af maj, uddyber meteorologen.

Blæsende weekend

Mens temperaturerne fortsætter med at sige, så må vi dog, når vi nærmer os weekenden, forberede os på en ny spiller - nemlig den blæsende vind.

- Når vi kommer frem til torsdag og fredag, så får vi fronter, der presser på sydfra, så bliver det lidt mere blandet med både skyer og lidt regn i perioder og også mulighed for byger. Og så kommer vinden til at tiltage og blive jævn til hård fra øst, så det vil sige sådan lidt blæsende, især hvis man påtænker haveaktiviteter eller udendørsaktiviteter.

-Temperaturerne kommer yderligere til at stige lidt, så vi kommer op på en 15-18, måske 20 grader, men det føles måske ikke lige så dejligt som nu, fordi vi får den her jævne til hårde vind, afslutter Erik Hansen.