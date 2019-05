DMI: Op til 17 grader de kommende dage

Let frost flere steder i Jylland natten til mandag

Vejret bliver ganske pænt i de kommende dage. Vi kan få temperaturer på helt op til 17 grader.

- Mandag morgen begynder med en flot solopgang. Det kan dog godt være lidt køligt. I nat har der været let frost nogle steder i Jylland. Så vi lægger køligt ud, siger Frank Nielsen, vagthavende meteorolog hos DMI.

Temperaturen kommer mandag til at ligge omkring de 13 grader.

- Der kan komme nogle skyer i løbet af mandagen. Der falder måske nogle lokale byger på Fyn, Sjælland og Bornholm. Vinden bliver knap så kraftig som søndag, siger Frank Nielsen.

Noget lunere

Onsdag og torsdag bliver vejret til gengæld noget lunere.

- Her får vi nogle ganske pæne dage med temperaturer på mellem 12 og 17 grader. Der kommer dog knap så megen sol. Det ser også ud som om, at der ikke kommer regn. Torsdag fredag bliver vejret lidt mere besværligt, set ud fra en meteorologs synspunkt. Der kommer lunere luft op til Danmark fra det sydøstlige Europa. Men det fører regn med sig. Det er lige nu svært at sige helt nøjagtigt, hvornår regnen kommer, siger Frank Nielsen til Ekstra Bladet.

Den kommende weekend er der mange konfirmationer, men indtil videre må konfirmand-familierne væbne sig med lidt tålmodighed, før de kan få at vide, om festen ender i regn.