DMI: Op til 30 grader

Hvis du befinder dig næsten alle andre steder end den nordlige del af Jylland, er det frem med solcreme, bøllehat og is i rigelige mængder lørdag.

Det gælder især nogle bestemte steder, melder DMI.

- Den sydøstlige del af landet kan få temperaturer op mod 30 grader, siger vagthavende meteorolog Andy Ahumada til Ekstra Bladet.

Ellers kan man forvente mellem 23 og 28 grader som udgangspunkt. Dog skal man ikke regne med ultra varmt vejr, hvis man er ved vestkysten.

Enkelte byger

I Nordjylland vil der dog blive serveret regn og nogle enkelte byger i løbet af lørdagen.

Det vil dog sprede sig til flere dele af landet om aftenen.

- Lørdag aften vil der komme et nyt system med regnbyger og torden, siger meteorologen.

Køligere søndag

Søndag er det så frem med en ekstra trøje, hvis du bevæger dig udenfor.

- Der vil være lidt eller nogen sol med spredte byger. Temperaturerne vil være mellem 18 og 23 grader, siger Andy Ahumada fra DMI.

Desuden vil dagen blive tilsat en del blæst. 'Frisk til hård vind', som meteorologen kalder det.

- Op til kuling i den vestlige del af landet, ellers er vinden let til frisk i sydøst, lyder det.

Skagen vil få en blanding

Uge 29 i Skagen bliver forvandlet til 'Hellerup-ugen', som især unge valfarter til for at få sig et glas eller to til at indlede festen med.

Dog viser vejret sig ikke fra sin bedste side, som det ser ud lige nu.

- Der vil være en blanding af sol, skyer og byger, siger meteorologen.

- Men er der en dag, man skal se ekstra frem til i Skagen i løbet af ugen?

- Det vil nok være om tirsdagen, men det er langt frem i tiden. Jeg kan ikke eksakt sige, hvor stor mængde sol der vil være, afslutter han.