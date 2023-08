DMI: Pas på i trafikken

Selvom det ifølge kalenderes stadig er sommer lidt endnu, er det gode vejr på retur.

Mandag er således præget af tåge og regnbyger. Det fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Trine Pedersen.

- Tågen ligger ikke over hele landet, men når man kommer kørende, kan man køre ind i en tågebanke, og nogle steder - især uden for byerne - vil man altså ryge ret langt ned i sigtbarhed, fortæller hun og opfordrer trafikanter til at køre efter forholdene.

- Der er også stadig byger rundtomkring, men de er ikke lige så kraftige som i går.

Våd uge i vente

Tågen ventes at være væk, når vi når op ad formiddagen, ligesom bygerne også vil stilne af.

- Så i eftermiddag vil vi opleve lidt eller nogen sol og generelt tørvejr, fortæller Trine Pedersen og tilføjer, at temperaturen kommer til at ligge mellem 16 og19 grader.

Men selvom mandagen byder på lidt solskin, nytter det nok ikke meget at hive solcremen frem fra skuffen.

- Mandag og tirsdag er de dage, hvor vejret bliver pænest. Onsdag og torsdag vil der komme regn ind over hele landet, fortæller Trine Pedersen.

Skal hun se længere frem i ugen, bliver det lidt sværere at forudse vejret. Men:

- Der er umiddelbart ikke udsigt til tørt vejr i slutningen af ugen.