DMI: Regn og blæst på programmet

Det er med at finde brætspillene frem, for både tirsdagens og onsdagens vejr lægger op til indendørsaktiviteter

Sommerferien er for mange for alvor skudt i gang, men sommervejret lader vente på sig.

Tirsdag og onsdag bliver i hvert fald langtfra stranddage.

Sådan lyder meldingen tirsdag morgen fra vagthavende meteorolog hos DMI Mette Wagner.

- Vi kører sådan lidt repeat. Vi tager lige en gentagelse af i går, siger hun om tirsdagsvejret.

Således får vi regn og blæst fra vest og en del af de kortvarige byger.

13 til 18 grader

- Der kommer også i dag hastige, kortvarige byger forbi, som kan være en smule hidsige i det med torden, men det er nogle, der hurtigt bevæger sig væk, fordi der er en jævn til hård vind. Stedvis ved kysterne vil der være kuling og også lidt kraftigere vindstød i forbindelse med bygerne, siger Mette Wagner.

Hun fortæller, at der er enkelte steder i landet - blandt andet i Nordjylland - hvor det vil føles mere som vedvarende regn end hurtigt overståede byger.

Temperaturerne kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader, og nogle steder kan de også snige sig op omkring 20.

- Så jo ikke sådan helt sommerligt vejr, men hvis der måske lige er et enkelt solglimt hist og pist, og der ikke er byger, er vi måske oppe på de 20 grader. Så det er jo ikke de store, varme uldtrøjer, vi skal have på.

Meteorologen fortæller, at forskellen på mandagens og tirsdagens vejr bliver, at bygeintensiteten kommer til at aftage en smule, når vi når hen på eftermiddagen og aftenen. Men det betyder ikke, at der er tørvejr på vej.

- I løbet af aftenen (tirsdag, red.) bliver der udviklet et lavtryk ud over den engelske kanal, som har kurs mod og udvikler sig på vej mod Danmark. I løbet af natten giver det en del skyer over Danmark, og i de første morgentimer onsdag kommer der regn over de sydvestlige egne, og det bevæger sig mod nordøst og giver en regnvejrsdag.

Prognoserne er ikke enige

- Og der kan også lokalt falde en del nedbør. Prognoserne er enige i, at der kommer et lavtryk, men de er uenige i, hvor meget regn der falder inden for onsdagsdøgnet, forklarer Mette Wagner.

Nogle prognoser viser 5-10 millimeter regn, imens andre ifølge meteorologen siger op til 25 millimeter på seks timer, hvilket betegnes som kraftig regn.

- Men det bliver i hvert fald en indendørsdag onsdag. Ligesom i går og i dag.

- Men så ser det ud til, at vi stille og roligt torsdag skal have regnet af, og så set det det på nuværende tidspunkt ud til, at det bliver relativt tørt, og temperaturerne stiger til, at vi nok kan få et par sommerdage.

Således er der i hvert fald udsigt til en weekend med et både mere tørt og mere lunt vejr end det, vi oplever i løbet af ugen.

- Der er mange usikkerheder der, men det ser sommerligt ud i weekenden.