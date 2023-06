DMI: Regnen kommer

Er du også træt af den brændende sol og at se på din brune og halvtrætte græsplæne, så frygt ej. Regnen er nemlig på vej!

- Det står til at blive en lun dag igen med temperaturer fra 22 til 27 grader, men hen ad aftenen og natten vil det dog blive mere skyet med byger, der kan udvikle sig til torden, fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Hans Peter Wandler.

Og samme trend vil med al sandsynlighed forsætte onsdag, der også vil blive endnu en varm dag på mellem 22 og 27 grader.

- Onsdag er en lidt spændende dag. Der kan komme nogle byger med noget kraftig torden. Hvor de vil ramme, er lidt sværere at sige. Det ser ud til at starte i det jyske og kommer måske til at bevæge sig over til Sjælland op ad dagen.

Festivalgængere på Tinderbox og Roskilde Festival kan dog ånde lettet op, da regnen ser ud til at stoppe fra torsdag af.

- Torsdag bliver en tør dag igen med 20-25 grader og en svag til frisk vind ude ved vedkysten.

Samme vejr kommer til at gøre sig nogenlunde gældende fredag og lørdag.