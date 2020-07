DMI: Regnen vælter ned

En front med regn ventes at passere landet vestfra i løbet af tirsdagen og onsdagen, så det kan godt betale sig at have en paraply med sig, lyder det fra DMI

Op til fem graders forskel kan mærkes tværs over Danmark, når et tungt regnvejrsbælte præger prognosen for tirsdag og onsdag.

Lige nu har Midtjylland og Sydjylland fået regnen at føle, men fronten bevæger sig mod øst og lander slutteligt på Sjælland. Derfor kan der i løbet af tirsdagen opleves en temperaturforskel på næsten fem grader, da Jylland og Fyn ikke kommer op over de 18 grader, hvorimod Sjælland og især Bornholm får pænt vejr med nydelige 22 grader.

Så det gælder om at drage fordel af de lune grader østpå, for hele landet kommer til at få regn, fastslår Bolette Brødsgaard, der er vagthavende hos DMI.

- Den her front bevæger sig meget langsomt, men hen imod eftermiddagen, når folk skal hjem fra arbejde, er det nok en god idé at alliere sig med en paraply, da der kan falde op til 10 mm regn, fortæller den vagthavende fra DMI, der dog med sikkerhed kan sige, at det ikke er vedvarende regn.

Fra sidst på ugen opbygges en højtryksryg over Nordtyskland, og det ventes at give Danmark en overgang med lidt højre temperaturer og ret stabilt vejr, men i løbet af weekenden ser vejret ud til at blive ustadigt og lidt køligere igen.

- Det kommer desværre ikke til at føles som Italien i løbet af weekenden, som vi måske havde sat forventningerne op til. Vi når ikke op til 25 grader, men vi kommer til at være lige akkurat op over de 20 grader, fortæller Bolette Brødsgaard.

Men vandtemperaturen er til gengæld meget indbydende, forsikrer den vagthavende om, der dog råder strandsultne danskere til at holde øje med vindforhold, før de tager en dukkert i bølgen blå.