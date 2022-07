DMI: Risiko for hedebølge

Det bliver varmt de kommende dage. Rigtig varmt.

Så varmt at DMI har udsendt et varsel om risiko for hedebølge.

Op til 35 grader

I dag kan temperaturen komme op mellem 28 og 32 grader.

- Og specielt i morgen kan det blive rigtig varmt med op til 35 grader, fortæller vagthavende meteorolog ved DMI, Klaus Jensen.

Det er især mange steder i Jylland og i den sydlige del af landet, varmen vil mærkes.

- Det er ikke sikkert, det bliver så varmt i Københavnsområdet, hvor der vil være vind fra sydøst, siger Klaus Jensen.

Pak badetøjet

Der kan være god grund til at finde strandtasken og søge mod vandet de kommende dage.

På trods af de høje lufttemperaturer vil vandet kun være omkring 18-19 grader.

Husk væske

For at der er tale om en hedebølge, skal gennemsnittet af de højest registrerede temperaturer overstige 28 grader tre dage i streg.

Fordi mandag og torsdag har været - og bliver - køligere, er det ikke sikkert, at kriteriet for hedebølge bliver opfyldt på trods af de meget varme dage tirsdag og onsdag.

- Men uanset om vi når hedebølgegrænsen eller ej, er det altid godt at drikke væske, når det er så varmt. Noget med noget salt og sukker i, opfordrer meterologen.

