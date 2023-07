DMI: Risiko for kraftig regn og skybrud

Onsdag og natten til torsdag melder DMI om risiko for betydelige mængder regn over Jylland og Fyn

Hvis du bor i Jylland eller på Fyn, gør du klogt i at iføre dig din regnjakke eller medbringe en paraply, når du træder ud af døren onsdag.

DMI melder nemlig nu om risiko for kraftig regn og lokale skybrud.

- Onsdag formiddag starter det over den sydlige del af landet, og så bevæger det sig op over landet, fortæller Hans Peter Wandler, der er vagthavende meteorolog hos DMI.

Han forklarer, at et lavtryk fra sydvest langsomt vil passerer landet i løbet onsdag og natten til torsdag.

- Og det er i forbindelse med det her lavtryk, at der er risiko for kraftig regn og skybrud, siger han.

Et par sommerdage i vente

Af DMI's hjemmeside fremgår det dog, at 'en risikomelding er ikke et varsel, men en melding om vanskeligt vejr, som kan udvikle sig til et varsel.'

Ekstra Bladet talte tidligere tirsdag med Mette Wagner fra DMI. Hun fortalte, at sommeren sandsynligvis vender tilbage efter det grå vejr.

- Det ser ud til, at vi stille og roligt torsdag skal have regnet af, og så set der det på nuværende tidspunkt ud til, at det bliver relativt tørt, og temperaturerne stiger til, at vi nok kan få et par sommerdage, sagde hun.