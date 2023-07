Enhver der siger, at solskin bringer lykke, har aldrig prøvet at danse i regnen.

Det ordsprog får flere jyder efter alt at dømme mulighed for at efterprøve i de kommende 48 timer, hvor de nok kan se frem til kraftig regn.

Det skriver DMI på sin hjemmeside.

Nedenfor ses et kort fra DMI, der viser, præcis hvor der er risiko for kraftig regn.

Man skal dog huske, at en risikomelding fra DMI ikke er det samme som et varsel.

Derimod er det en melding om vanskeligt vejr, der dog kan udvikle sig.