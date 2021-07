DMI: Risiko for skybrud i hele landet

Kraftig regn og tordenvejr.

Det er dårligt nyt, hvis du er kommet afsted uden regnslag eller paraply.

DMI varsler risiko for kraftig regn og lokale skybrud i hele landet.

Hvis du opholder dig på Fyn eller i det jyske syd fra Herning og ned, så skal du passe særligt på. Her forventer DMI nemlig 'voldsomt vejr'. Det kommer til at byde på lokale skybrud, hagl og torden.

- Vi kan se, at der ikke er meget vind til at flytte rundt på bygerne, og derfor forventer vi meget regn i netop de områder, men det gør sig faktisk gældende i hele landet, siger Klaus Larsen, vagthavende meteorolog hos DMI.

Det farlige vejr kommer til at strække sig fra nu til kl. 21.

Nok regn til alle

Det bliver mildere i det Øst- og Nordjylland, hvor DMI blot melder om 'voldsomt vejr'. Det betyder dog stadig, at du kan se frem til tordenbyger og lokale skybrud.

Her forventes det, at alle danske områder nord for Aarhus og Viborg kan se frem til tordenbyger og lokale skybrud. Det skulle være særligt slemt fra middag og til kl. 18 i dette område.

På Sjælland og øerne er der risiko for kraftig regn og lokale skybrud, men det er muligt, at det bliver værre endnu. Der er nemlig ondsindet vejr vej fra det tyske, som kan skabe voldsomt vejr på denne side af Storebæltsbroen også. Her skal du være på vagt mellem 17 og 11 i morgen.