DMI: Risiko for skybrud og torden

Advarselkategorien er karakteriseret som 'blå', hvilket vil sige, at der er tale om risiko for voldsomt vejr

I et varsel, der gælder fra mandag formiddag klokken 11.00, skriver DMI, at flere dele af landet risikerer at blive ramt af voldsomt vejr.

Af varslet fremgår det, at der både er risiko for tordenbyger samt lokale skybrud.

Det betyder, at der lokalt kan falde mellem 15 og 25 millimeter regn på 30 minutter.

Varslet dækker over områderne Fyn, Lolland Falster, Nordvestsjælland, Midtsjælland, Sydvestsjælland, Samsø, Læsø, Næstved, Vordingborg og Sønderborg.

Det ophører i aften klokken 23.00.

I et andet varsel, der blev sendt ud tidligt mandag, lyder det fra DMI, at der også i hele Jylland er risiko for at blive drivvåd.

'Igen i dag ventes der at blive dannet en del byger over Danmark. De fleste byger ventes over den vestlige del af landet, hvor de især i eftermiddag kan blive kraftige og med torden. Der er derfor udsendt varsel om skybrud gældende for hele Jylland.' skriver DMI.