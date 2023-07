DMI: Risiko for skybrud og torden

Midt i lørdagens sommervarme har DMI delt et risikovarsel om lokale skybrud

Lørdag kan blive årets varmeste dag, men den kan i den grad også blive våd.

DMI udsender nemlig nu risikovarsel om lokale skybrud og torden.

Stort set hele Danmark er farvet blåt på DMI's kort, hvilket betyder, at der i områderne er 'risiko for voldsomt vejr'.

Kun det nordvestlige Jylland og Bornholm går fri af varslet, som gælder fra klokken 19 lørdag aften til søndag morgen klokken 5.

DMI definerer et skybrud som et fænomen, hvor der falder mere end 15 mm nedbør på en halv time. Lørdagens risikovarsel lyder på mellem 15 og 25 mm nedbør inden for en halv time.

Nogle områder forventes at få op mod 35 millimeter regn onsdag 12. juni: Her ramte uvejret Danmark

Pas på oversvømmelser

Borgere opfordres til at være opmærksomme på risikoen for oversvømmelser af lavtliggende områder.

'Tilpas kørselshastigheden til sigtbarhedsforholdene, og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden. Tjek tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær din bolig. Luk vinduer og døre,' lyder det.

Derudover oplyser DMI, at der med torden er risiko for lynbrande og fejl på elektriske systemer.

'Søg ly for tordenvejret indendørs eller i en bil med lukkede døre og vinduer. Søg ikke ly under træer. Undgå at bade eller at færdes på store, åbne områder som fodboldbaner, når lyn og torden nærmer sig.'

Sol - og regn

Tidligere lørdag fortalte Hans Peter Wandler, vagthavende meteorolog ved DMI, at der er gode chancer for at få årets varmeste dag med temperaturer omkring 30 grader.

Især Sydsjælland, Lolland-Falster og Bornholm ligger lunt i svinget til at slå årets hidtige varmerekord på 29,4 grader.

Det gælder således om at komme ud at nyde solen nu, inden regnen formentlig tager over i løbet af aftenen.

Søndag melder DMI om kun lidt sol, spredte byger og temperaturer mellem 18 og 23 grader, lød det lørdag morgen.

