DMI: Risiko for skybrud

Der varsles om risiko for kraftig regn og lokale skybrud mandag - især i Jylland

Hvis man bor eller opholder sig i Jylland mandag, vil man det meste af dagen kunne risikere, at opleve en hel del vand fra oven.

Det er fra tidlig morgen til sent om eftermiddagen, at der vil være risiko for kraftig regn og byger - og der kan følge tordenvejr med i pakken.

Der kan stedvis falde over 24 millimeter nedbør på seks timer, og i løbet af hele perioden kan der måske lokalt komme mellem 30 og 50 millimeter nedbør. Og derudover er der risiko for lokale skybrud.

Senere på dagen mandag kan nedbøren bevæge sig videre fra Jylland.

- I første omgang er det primært Jylland, der står for skud, men sidst på eftermiddagen kan Lolland-Falster også få en tur, fortæller vagthavende ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Nedbørsintensiteten ser dog ud til at svækkes, så risikoen for kraftig regn over de østlige egne er kun lille.

- Prognoserne svinger stadig, så vi ved ikke helt præcist, hvor kraftigt det bliver.

DMI holder løbende øje med udviklingen og opdaterer ved behov.