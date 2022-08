DMI: Risiko for tordenvejr

Ordsproget lyder, at der findes ikke dårligt vejr - kun dårlig påklædning.

Det kan dog blive en smule svært at finde det helt rette outfit til torsdagen, da vejret kan variere en hel del.

Morgentimerne byder lokalt på dis og tåge. Derudover bliver det en blandet vejrdag med både skyer, sol, regn og risiko for torden.

Mod nordvest vil det blive skyet med regn eller byger, som kan være kraftige og med torden, og temperaturer mellem 18 og 24 grader.

I resten af landet bliver det mest tørt og nogen eller en del sol, men op ad dagen bliver det mere skyet med byger, som kan være kraftige og med torden og temperatur, som kan komme op mellem 24 og 32 grader.

Det oplyser vagtchefen ved DMI, Mette Zhang.

-Torden kan ikke udelukkes. Lige nu ligger der en front og bølger fra Gøteborg ned mod London og ind over den nordvestlige del af Danmark, og der har været et par enkelte lynudladninger i fronten, så det kan absolut ikke udelukkes, at det kommer ind over landet, siger hun og fortsætter:

- Øst for fronten ligger der en rigtig varm luft, som vi får fornøjelsen af. Den kan potentielt gøre luften foran fronten ustabil, og der kan dannes nogle kraftige byger i eftermiddagstimerne, som også kan være med torden og måske skybrud.