DMI: Så meget regn kommer der nu

Der er endnu en våd dag i vente landet over. Mandag kan der således falde op mod 40 millimeter regn lokale steder, fortæller DMI

Regnen har silet ned over det danske landskab i den seneste tid, og mandag står fortsat i regnens tegn.

DMI oplyser, at der nogle steder i landet kan risikeres at få op mod en 40 millimeter regn på et døgn.

- Vi har regnvejr over de sydvestlige dele af landet, og det vil senere i dag brede sig til det meste af landet. Der er tale om langvarig regn ligesom i weekenden, da fronten bevæger sig meget lidt, siger DMIs vagtchef, Erik Hansen til Ekstra Bladet.

Og der er ikke ligefrem udsigter til at kunne nyde solen, for regnen ser ud til at fortsætte i de næste par dage.

Her holder det tørt

Det er dog ikke hele landet, der vil blive ramt af det voldsomme regnvejr. I det nordjyske kan man være heldig at se en smule til solen, selv om det mest vil være overskyet resten af dagen.

Temperaturen vil være på omkring 8-9 grader og med frisk vind fra øst, der bliver hårdest ude ved kysten.

Mandag bliver den vådeste dag ifølge DMI, men det er nok en god idé at finde regntøjet frem allerede nu, for resten af ugen bliver overskygget og med tendens til regn landet over.

Rekordoktober

Danmark havde en utroligt våd oktober, hvor der faldt over dobbelt så meget regn som normalt. Der blev registreret hele 19 regnvejrsdage, og den våde tendens ser altså ud til at fortsætte lidt endnu.

Det er først på fredag, at vi har udsigt til at kunne få en hel tørvejrsdag uden regn.

Gråt med gråt på: Ugen bliver våd og kedelig