DMI: Så vildt bliver snevejret

Det er kun bornholmerne, der ikke ser ud til at blive ramt af snevejret

Sneen pisker ned over København og Sjælland i de tidlige morgentimer, og det er da også på Sjælland, at man kan se frem til mest sne denne onsdag.

Det oplyser DMI til Ekstra Bladet.

- Der kan falde et par centimeter over Sjælland, siger DMI's vagthavende Klaus Larsen.

Men fynboerne og jyderne bliver ikke snydt.

Et lavtryk fra Bornholm er rykket op over Danmark og ligger lige nu over Bornholm og Sjælland.

- Det regner på Bornholm, men når det så kommer over Sjælland, så falder det som sne de fleste steder. Det breder sig videre mod vest, og når vi rammer middag, så har det også nået de yderste kanter af Jylland, siger Klaus Larsen.

Snevejret fortsætter

Snevejret stopper dog ikke her.

I løbet af de kommende dage vil sneen fortsætte med at drysse ned over landet.

- Lavtrykket bliver ved med at ligge over Danmark i de kommende dage, så vi vil også få sne torsdag og fredag. Der er vinter i luften, siger Klaus Larsen.

Så har du ikke allerede fået skiftet til vinterdæk på bilen, så er det med at få det gjort.

Flere politikredse har meldt ud, at vejene er blevet saltet i de tidlige morgentimer. Sydjyllands Politi opfordrede allerede i nat bilister til at tage forbehold.

'Kør i god tid og kom sikkert frem', lød det på Twitter.

Ellers er det bare at ønske god leg til børn og barnlige sjæle.

