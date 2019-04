DMI: Sådan bliver påskevejret

April betyder påske, påske betyder helligdage, og helligdage betyder for en god portion af danskerne fri.

Temperaturerne kræver dog i disse dage, at man iklæder sig varmt tøj, når man går ud af hoveddøren. Det ændrer sig heldigvis i den kommende uge, hvor vejret - ligesom tidligere på måneden - vil vise sig fra sin meget pæne side.

- Når vi tager hul på påskeugen, så indledes den faktisk rigtig fint med tørvejr, solskin og en vind i det østlige hjørne, og temperaturerne kryber langsomt opad, så vi ender på, hvor det går højest for sig, omkring de 15 grader, fortæller meteorolog hos DMI, Steen Hermansen.

Planlægger man at bruge påskefridagene ude i det spirende danske forårsland, så er der god grund til ikke at vente for længe, når påsken torsdag skydes i gang. Weekenden kan nemlig byde på ustabilt vejr.

- Der har vi en rigtig flot start på ugen. Mandag, tirsdag og i særdeleshed onsdag, og så håber vi jo så, når vi starter på påsken, som de fleste jo er interesserede i, at vi kan holde det her gode vejr. I hvert fald de første påskedage.

- Det er ikke noget, jeg helt tør love endnu, der er dog tegn på, at vi skærtorsdag og langfredag stadig ligger i den her østlige vind med op til 15 grader, men så venter vi altså som påsken skrider frem, at det bliver lidt mere ustabilt, og vi må nok regne med at påsken sluttes af med nogle flere skyer og også med risiko for lidt regn, lyder det fra Steen Hermansen.

Tegn på forsommerlig maj

Mens resten af april tegner til at blive en vejrmæssigt blandet landhandel, så er der spæde tegn på, at vi godt kan begynde at glæde os til begyndelsen af maj, hvor vi potentielt kan nå forsommerlige tilstande.



- Vi kan være heldige og hente noget lun luft op fra de sydligere himmelstrøg, og så vil vi igen kunne komme til at se temperaturer op omkring de 20 graders varme og plads til solen, fortæller Steen Hermansen.

De kolde havtemperaturer gør dog, at meteorologen ikke vil udstede garantier.

- Vi skal lige passe lidt på, for vi har altså stadig et relativt køligt havvand omkring os, og det kan altså betyde både lave skyer og tågebanker i de regioner, og så er der altså stadig risiko for, at vi kan få nogle fronter forbi.

- Men det er rigtigt at først i maj, der er der tradition for, at vi af og til godt kan komme op og opleve lidt forsommerligt vejr med omkring de 20 grader, afslutter Steen Hermansen.