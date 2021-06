DMI: Sådan bliver slutningen på sommeren

Selvom sommeren knap nok er kommet i gang, har DMI kigget i krystalkuglen for at se, hvordan den ender

De kommende dage vil ifølge DMI byde på særdeles høje temperaturer til især Fyn og Sjælland, og hvis ikke man synes, der har været sommervejr hidtil, må de kommende dage fjerne enhver tvivl.

Når man som DMI også skal arbejde med vejret i fremtiden, er der dog ikke altid tid til at dvæle ved, hvordan vejret er lige nu, og vejrtjenesten har således allerede kigget mod køligere tider i den vejrmæssige krystalkugle.

Onsdag har DMI nemlig udsendt den såkaldte sæsonprognose, som især kigger på vejret i august og september. Den kommer, dagen efter at DMI udsendte udsigten for resten af juni samt juli måned.

DMI's langtidsmeteorolog Martin Lindberg understreger, at prognoserne er behæftet med stor usikkerhed, når man kigger så langt frem, men i den sidstnævnte prognose tyder det indtil videre på, at den sidste halvdel af juli kan blive ganske pæn.

Lune sommertoner

Ifølge DMI er der nemlig en tendens til, at et højtryk kan blive dominerende vest for Skandinavien, og det vil typisk føre til relativt tørt vejr med flere solskinsdage og høje dagtemperaturer.

Der kan dog også komme perioder med lavtryksvejr, der giver flere skyer og en del byer, lyder det fra Martin Lindberg.

Det pæne vejr, som altså måske kan stå på vejrmenuen i slutningen af juli, ser indtil videre ud til at kunne fortsætte ind i august, som ifølge DMI også starter overvejende lunt og med gode chancer for sol.

Våd afslutning

I slutningen af måneden stiger sandsynligheden ifølge DMI dog for, at vejret bliver mere ustabilt og medfører regn og lavere temperaturer.

Overgangen til det kølige vejr kan også betyde kraftige byger med torden, og i det hele taget tyder det ifølge DMI lige nu på, at slutningen af august bliver noget mere våd end første halvdel.

Selvom de færreste måske har lyst til at tænke på, at det også bliver efterår igen på et tidspunkt, har Martin Lindberg også taget et forsigtigt kig på september måned.

Her tyder det på, at et lavtryksområde vil dominere, og vejret kommer i så fald til at bestå af perioder med skyer, regn og blæst. Enkelte da kan vejret dog stabiliseres med dage med tørt vejr, nogen sol og behagelige temperaturer, lyder det.