DMI: Sådan bliver sommervejret

Du er ikke alene, hvis du stadig føler dig bleg.

Juni har kun budt på en tredjedel af de solskinstimer, vi normalt har. Samtidig har temperaturen været noget lavere end tidligere år.

Det bliver vaskeægte dansk sommer med blandet vejr, men der er dog lidt håb for solglade danskere.

Juli kan med lidt held få flere perioder med høje temperaturer og solskin, men slipper ikke for grå regnvejrsdage.

Det siger Martin Lindberg fra DMI til Ekstra Bladet.

En blandet fornøjelse

Men først skal vi igennem juni, der bliver en sand vejrbuffet.

Først kommer et par dage med blandet sol og stedvis kraftig regn og risiko for torden. Derefter perioder med blæst og regn.

- De første dage kan temperaturerne snige sig op på 15-20 grader, men falder i løbet af næste uge til kun mellem 14 og 19 grader, siger Martin Lindberg.

Uge 26 byder fortsat på ustadigt vejr med regn eller byger og en smule sol ind i mellem.

Ugen ventes at byde på temperaturer under normalen. Omkring 15-19 grader, men de kan nå helt op på 23 grader de sidste dage af juni.

- Prognoser indikerer, at et højtryk over de britiske øer kan forskydes til Danmark. Det kan give gode chancer for tørvejr og høje temperaturer.

Sommerdage

- Vi ser en tendens til ustadigt vejr, men der kommer flere perioder på tre til seks dage med højtryk, der kan give høje temperaturer og solskin.

I starten af juli med temperaturer mellem 18 og 25 grader, der enkelte dage kan blive endnu varmere.

Helt stabilt bliver vejret dog ikke, og der forventes flere dage med skyer og regn.

- De sidste tre uger af juli byder på perioder med varmt og solrigt vejr, men ind i mellem med overskyede dage og regn.

Temperaturerne forventes omkring eller noget over normalen, mens nedbørsmængden er mindre.