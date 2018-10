DMI: Sådan bliver vejret i oktober

Oktober bliver en ualmindelig trist omgang, hvis man ellers er til varme og solrige dage.

Det fremgår af DMI's månedsprognose, der netop er blevet offentliggjort.

Sommerens mange rekordvarme dage og solskinstimer i overflod lader derfor til at være endegyldigt slut.

Det begynder dog helt tilforladeligt, hvis man skal tro på prognosen.

Den nogen steder ret våde og kølige begyndelse på oktober bliver dog allerede fra på torsdag erstattet med mindre gråt vejr og noget højere temperaturer.

Den vejrtype vil generelt holde både næste uge med og også ind i begyndelsen af skolernes efterårsferie.

Allerede i næste uge vil et højtryk etablere sig over det vestlige Rusland. Det betyder, at der formentlig ikke vil komme så meget regn.

'Højtrykket sender desuden ret lun luft op over landet fra en sydvestlig eller sydlig retning, så dagtemperaturen ventes at ligge mellem 12 og 15 grader, mens nattefrosten holder sig væk', skriver DMI.

'Derfor ender ugen med temperaturer over normalen, mens nedbørsmængden ligger under normalen.'

Men midt i skolernes efterårsferie vil det være slut med det milde vejr.

'Prognoserne indikerer dog, at det russiske højtryk langsomt svækkes, hvilket åbner op for en mere vestlig strømning med fronter, der passerer landet med en del regn. På grund af den lune start på ugen ventes temperaturen at ende over normalen, mens nedbørsmængden ligger omkring normalen', skriver DMI i sin månedsprognose.

I ugen efter efterårsferien frem mod 1. november er det hele endnu meget usikkert. DMI skriver dog, at det mest sandsynlige er, at der kommer normalt vejr for årstiden. Det betyder blæsende, vådt og koldt med temperaturer og nedbørsmængder, der vil ligge omkring normalen.

På lørdag vurderer DMI, at der vil være gode chancer for lunt og tørt vejr. Især i den sydøstlige del af landet. Det er også muligt, at et af efterårets første omgange med nattefrost vil ramme natten til mandag.