DMI: Sådan bliver vejret i påsken

Kalenderen siger april, og meget typisk for denne forårsmåned vil de kommende uger bære præg af store skift i temperaturer og vejr.

Gennemsnitstemperaturen ventes at ligge lidt under normalen for årstiden, men til gengæld kan vi glæde os over gavmilde mængder sol.

Klassisk 'Påskeøsten'

I næste uge kan vi ifølge langtidsmeteorolog hos DMI, Lisette Grenbom, forvente nogenlunde stabile vejrforhold. Der er tendenser til, at vi vil få et højtryk nord for os, og det giver en østlig strømning - også kaldet ‘Påskeøsten’

- Det er ret klassisk her ved påsketid, at vi får sådan en østenstrømning. Men det er ret kold luft, vi får indover os fra øst. Så det bliver en sjovt kontrast med, at det er en kold vind, men der er også en del sol, forklarer Lisette Grenbom.

Finder man det helt rigtige spot med både sol og læ, så kan vejret gå hen og føles helt forsommerligt med op til 20 grader.

- Aprilsolen har faktisk rigtig meget magt, så når man er i sådan en lækrog, så tror jeg, det bliver ret lunt og solrigt de fleste dage.

Blandet påskevejr

Kigger vi frem mod uge 16, hvor påskeferien ligger, og en del danskere måske håber at kunne tilbringe helligdagene i haven, på boldbanen eller i den lokale park, må man forberede sig på lidt blandede bolsjer på vejrfronten.

- Der synes jeg, at april viser sig lidt mere fra sin mere almindelige side med det her meget omskiftelige vejr. Og når jeg siger omskifteligt, så er det skift imellem flot solskinsvejr og forårsvejr og et skift til skyer og bygeagtig regn, lyder det fra Lisette Grenbom fra DMI.

Hør hele månedsprognosen i videoen øverst i artiklen.