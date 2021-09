DMI: Sådan bliver vejret i september

Vi siger nu farvel til en kold august måned. Faktisk skal vi helt tilbage til 2005 for at finde en koldere august.

Men det ser ud til, at starten på efteråret kan give det gode vejr en lille revanche.

Lisette Grenbom er langtids-meteorolog hos DMI, og hun forudser godt vejr. I hvert fald indtil omkring 12. september.

- Det er slet ikke utænkeligt, at vi kommer op på de 20 grader med sol og tørt vejr, lyder det fra Lisette Grenborm.

Morgentåge

Det kommer dog til at skifte ved midt september. Her vil der komme mange skyer vest fra, som godt kan have regn med sig.

Efter 12. september kan vi risikere morgentåge. Temperaturerne skulle være fine, men får ikke meget sol at se, lyder det fra DMI. Polfoto

- Men jeg vil altså ikke kalde det efterårsvejr, for der kommer til at være varme temperaturer. Ifølge Lisette Grenbom vil temperaturerne fra midt-september ligge på mellem 12 og 18 grader.

Men det er heller ikke sensommer-vejr, for vi får ikke meget af solen at se. I denne periode kan vi desuden risikere morgentåge, lyder det fra DMI. Det bliver altså en slut-september med høje temperaturer, skyer og regn i perioder.

Hav tålmodighed

Litte Grenbom vil ikke komme med et bud på, hvordan slutningen af september over i oktober vil se ud. Prognoserne er nemlig helt modsatrettede.

- Jeg er bange for, at folk må væbne sig med tålmodighed, afslutter Lisette Grenbom.

