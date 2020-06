DMI: Sådan bliver vejret i sommerferien

Fredag sparkes skolernes sommerferie officielt i gang, og hvis man kigger ud, så er det lige til at blive glad i låget af. Solen skinner og temperaturen nærmer sig de 30 grader.

Men sådan bliver det ikke ved med at være. Søndag ser vejret ud til at vende, og vi skal vende os til køligere sommervejr. I hvert fald for en stund.

DMI har netop offentliggjort deres månedsprognose, og her er der skidt nyt, til dem der skal udforske det danske sommerlandskab i uge 27.

Temperaturen falder til 16-22 grader, mens vi også kan se frem til regn og vind.

'I uge 27 lægger lavtryksbanerne sig på vores breddegrader og sender både fronter og byger ind over Danmark fra vest. Det giver os ustadigt vejr med regnvejrsdage og sandsynligvis også torden, og enkelte gange vil svage højtryksrygge få presset sig op over Danmark, og give nogle dage med solskin og tørvejr', skriver DMI.

Skynd dig at nyde det gode vejr, mens du kan. Mere ustadigt vejr er på vej ifølge DMI. Foto: Jacob Ehrbahn/Ritzau Scanpix

Men allerede i uge 28 lysner det. Her stabiliserer vejret sig, og det bliver varmere.

'I hovedtræk vil højtryk lægge sig i nærheden af De Britiske Øer, mens det bliver mere lavtrykspræget ind over Østersøområdet og omegn. Det vil give færre fronter med regn, og i stedet dage med både skyer og solskin og svale sommertemperaturer mellem 18 og 24 grader. Nætterne vil sandsynligvis komme ned mellem 10 og 15 grader, og meget tyder på at vinden lægger sig igen i denne uge', skriver DMI.

Samme billede gentager sig i uge 29, men det skal dog understreges, at DMI's månedsprognose er forbundet med stor usikkerhed.

DMI: Det er årets varmeste dag