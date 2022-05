DMI: Skybrud flere steder i Danmark

Regnen fortsætter, og i de kommende dage er der risiko for lokale skybrud

Sommeren er lige om hjørnet, men det er for tidligt at pakke paraplyen og regnjakken væk.

Regnen har ramt store dele af landet tirsdag, og det er gået særligt ud over Østjylland.

- Uvejret har ramt Aarhus og resten af Østjylland. I Egå så vi, at der faldt 16 mm på 30 minutter, som er rigtig meget regn.

Det dårlige vejr fortsætter onsdag.

- I de kommende dage er risikoen for skybrud størst i Østjylland og ned mod Horsens, men der er også risiko for skybrud i København og Nordsjælland, så derfor er det jo store dele af Danmark, der kan blive ramt.

Det fortæller vagtchef hos DMI Frank Nielsen.

For at der er tale om et skybrud, skal der falde minimum 15 mm regn på 30 minutter, og det er de mængder regn, som DMI forventer vil ramme store dele af landet i ugens løb.

Resten af ugen

Regn og grå skyer vil fortsat dominere vejret i de kommende dage.

- Vi forventer, at det dårlige vejr vil fortsætte indtil lørdag. Vi vil formentlig se lokale skybrud, hvor især den sydøstlige del af landet vil være udsat, siger Frank Nielsen.

- Det dårlige vejr kommer heldigvis i bølger, men den enkelte byge har intensiteten til at blive så kraftig, at man kan blive meget våd på blot få minutter.

Hvis man skal på festival i weekenden, skal man dog ikke miste modet endnu.

- I løbet af torsdag og fredag vil vi se en langsom bedring, men det er først fra lørdag, at man regner med sol og klar himmel, fortæller Frank Nielsen.

Herefter vil temperaturen ligge omkring 20 grader.